Кошелек и дверные ручки: на каких поверхностях дольше всего живет коронавирус

Кошельки россиян могут стать значительно легче по весу из-за коронавируса. Но это означает лишь то, что в них будет меньше монет и купюр, а не самой денежной суммы - ее, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, безопаснее оставить на карточке. Главное санитарное ведомство РФ опубликовало исследование, в котором сообщается, что на денежных купюрах коронавирус особенно живуч.

Австралийские ученые провели исследования и выяснили, что COVID-19 живет на разных поверхностях гораздо дольше, чем предполагали. К дезинфекции рук россияне уже привыкли, а вот предметы обрабатывают пока еще не всегда. В лидерах по сохранению вируса - поверхность телефона. На смартфонах COVID-19 особенно живучий - при 20 градусах тепла он может продержаться около месяца.

«Практически на любых поверхностях вирус может находиться до 28 дней, а его активность может проявляться в течение 7 дней. Он может оставаться на любых поверхностях, с которыми контактировал заболевший человек», - пояснил фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В частицах, переносимых по воздуху, вирус остается более трех часов. Именно поэтому так важно носить на лицах медицинские маски.

Посетители кафе практически каждый день пьют кофе из бумажных стаканчиков. Бумага - также в числе рекордсменов по сохранению вируса: здесь COVID-19 может обитать до пяти суток. Находясь в городе, также приходится постоянно прикасаться к дверным ручкам и поручням: на вокзалах и в метро.

Металлические, алюминиевые и стальные поверхности - тоже являются местами, где коронавирус тоже чувствует себя неплохо. И хотя в общественных местах все ручки и перила дезинфицируют несколько раз в день, пренебрегать уже знакомым всем правилом - не прикасаться к лицу руками, все же не стоит.

Еще один источник притяжения COVID-19 - чемоданы. Вирус проникает в ткань и через нее может добраться до рук. Пластиковых бутылок и тележек в магазинах тоже лучше касаться в перчатках.

Но главным способом передачи COVID-19 от человека к человеку является общение: инфекция может передаться при чихании, кашле или разговоре. Наибольшую опасность в этом смысле представляют публичные места, где много людей: особенно это замкнутые пространства, где может оказаться достаточно выраженная циркуляция вируса.

Если игнорировать предписания специалистов, распространение COVID-19 может ускориться. Поэтому дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от каждого лично.