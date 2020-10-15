Собянин объяснил новые ограничения из-за коронавируса

Идентификация посетителей ночных клубов и баров в Москве, работающих с полуночи до шести утра, позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Идентификация посетителей ночных клубов нужна, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем росте числа новых заражений COVID-19», - сказал он.

Собянин уточнил в эфире телеканала «Россия 1», что представители заведений, понимая, что они в числе первых могут оказаться под закрытием, обратились к властям самостоятельно.

Нововведение в Москве начнет действовать с 19 октября. Всем посетителям ночных заведений необходимо сканировать QR-код или отправить сообщение на номер 7377.