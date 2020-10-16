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Cотрудник МЧС спас от гибели семью белух в Хабаровском крае

Ирина Киселенко
06:12 16.10.2020
Одна из взрослых особей лежала на боку, поэтому спасатель выкопал яму под животным и перевернул его в правильное положение. Детеныша спасатель накрыл полотнищем, чтобы он не пострадал от переохлаждения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС

В Хабаровском крае сотрудник МЧС России Алексей Парамонов спас двух взрослых белух и детеныша во время прилива, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Звонок от жительницы села Чумикан поступил мне в 16:30 14 октября. Она сообщила, что в устье реки Уда после прилива оказались на косе несколько белух. Так как я в это время находился на патрулировании, смог оперативно приехать на место случившегося для уточнения обстановки», - приводит слова Алексея пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что в том районе Охотское море уходит более чем на несколько километров, оголяя дно.

«На острых камнях лежали млекопитающие - две взрослые особи и детеныш - оказались крайне беспомощными. У них стремительно высыхала кожа, да и дать отпор хищникам они не могли. Самка билась и резалась о булыжники, пытаясь подползти к малышу», - поделился Алексей Парамонов.

Одна из взрослых особей лежала на боку, поэтому спасатель выкопал яму под животным и перевернул его в правильное положение. Детеныша Алексей накрыл полотнищем, чтобы он не пострадал от переохлаждения. Периодически спасателю приходилось отгонять от млекопитающих бродячих собак. Около полуночи с приливом животные благополучно самостоятельно ушли в море.

Как оказалось, год назад Алексей Парамонов уже помогал морским млекопитающим, попавшим в подобную ситуацию.

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