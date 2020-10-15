Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине
Также стороны акцентировали внимание на происходящем в Нагорном Карабахе.
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В четверг, 15 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров в провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
В ходе обсуждения главы МИД акцентировали внимание на происходящем в Нагорном Карабахе.
«Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы», - отмечается в сообщении на сайте российского ведомства.
В то же время, Лавров и Чавушоглу затронули темы: выполнение резолюций СБ ООН по Сирии и Ливии, а также урегулирование внутриукраинского конфликта на основе Минских договоренностей.
Помимо этого, состоялся обмен мнениями о взаимодействии в Организации Черноморского экономического сотрудничества и в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО.