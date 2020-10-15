Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эксперт назвал фактор, резко повышающий смертность от COVID-19

Светлана Головина
18:51 15.10.2020
В особой зоне риска находятся граждане с ожирением и дефицитом витамина D.
Эксперт назвал фактор, резко повышающий смертность от COVID-19
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением заболевание коронавирусом протекает в тяжелой форме.

По словам специалиста, избыточный вес увеличивает риск летального исхода почти в девять раз.

«Также может оказать негативное влияние на течение болезни недостаток витамина D», - цитирует «Интерфакс» Шляхто.

На данный момент его дефицит выявлен у 71,3% зараженных COVID-19, у 36,3% - тяжелый дефицит.

Шляхто добавил, что исход заболевания во многом связан с сопутствующими патологиями, поэтому специалисты стараются строить индивидуальную стратегию для каждого конкретного больного.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 1 354 163 человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:17 В стране и мире
Видео
«Мне это очень близко»: Гармаш о книге Шойгу «Про вчера»
17:44 В стране и мире
Нижегородские власти окажут материальную помощь семьям погибших в стрельбе
12:30 В стране и мире
Для посещения ночных клубов и баров в Москве потребуется регистрация с телефона
15:42 В стране и мире
Видео
Путин: проблема безработицы в России обостряется
14:29 В стране и мире
В Кремле прокомментировали допуск на рынок РФ предприятий из Украины
Популярное
Популярное
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.