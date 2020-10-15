В стране и мире Коронавирус Эксперт назвал фактор, резко повышающий смертность от COVID-19 Светлана Головина В особой зоне риска находятся граждане с ожирением и дефицитом витамина D. © Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением заболевание коронавирусом протекает в тяжелой форме. По словам специалиста, избыточный вес увеличивает риск летального исхода почти в девять раз. «Также может оказать негативное влияние на течение болезни недостаток витамина D», - цитирует «Интерфакс» Шляхто. На данный момент его дефицит выявлен у 71,3% зараженных COVID-19, у 36,3% - тяжелый дефицит. Шляхто добавил, что исход заболевания во многом связан с сопутствующими патологиями, поэтому специалисты стараются строить индивидуальную стратегию для каждого конкретного больного. По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 1 354 163 человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика