Эксперт назвал фактор, резко повышающий смертность от COVID-19
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением заболевание коронавирусом протекает в тяжелой форме.
По словам специалиста, избыточный вес увеличивает риск летального исхода почти в девять раз.
«Также может оказать негативное влияние на течение болезни недостаток витамина D», - цитирует «Интерфакс» Шляхто.
На данный момент его дефицит выявлен у 71,3% зараженных COVID-19, у 36,3% - тяжелый дефицит.
Шляхто добавил, что исход заболевания во многом связан с сопутствующими патологиями, поэтому специалисты стараются строить индивидуальную стратегию для каждого конкретного больного.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 1 354 163 человека.