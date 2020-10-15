Детский омбудсмен Кузнецова призвала бороться с интернет-зависимостью

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала родителей бороться с зависимостью детей от гаджетов своим примером, а также ограничить доступ в Сеть.

Омбудсмен отметила, что ежедневно каждый восьмой ребенок проводит в сети Интернет более 5 часов, а 3% практически «живут» в ней.

«Нужно действовать по двум направлением. Нам, родителям, стараться занимать своих детей созидательной деятельностью. Очень важно, чтобы и Государство помогало. Есть в национальных целях задача о повышении числа детей, вовлеченных в дополнительную деятельность нарастающим итогом», - сказала в эксклюзивном интервью «Звезде» Кузнецова.

Помимо этого, особое внимание она акцентировала на важности создания в регионах специальных центров помощи подросткам, которые оказались втянутыми в деструктивные группы в Сети. В качестве примера омбудсмен назвала учреждение в Туле.

«Есть центр, который работает с этими детьми, который помогает им вернуться назад - разобраться в этой системе координат и выбрать созидательное направление», - отметила уполномоченный по правам ребенка.

На данный момент, по данным Кузнецовой, таких детей около двухсот тысяч по всей стране.