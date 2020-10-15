Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мне это очень близко»: Гармаш о книге Шойгу «Про вчера»

Андрей Аркадьев
Карина Харитонова
18:17 15.10.2020
Российский актер озвучил аудиоверсию книги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня в Русском географическом обществе представили книгу «Про вчера» министра обороны РФ Сергея Шойгу. Это сборник из полусотни миниатюр - документальных рассказов. Существует также аудиоверсия книги, которую озвучил народный артист РФ Сергей Гармаш.

«Когда он вспоминает что-то об армии, то мне это очень близко, когда он вспоминает что-то о строительстве, просто употребляя какие-то строительные термины, мне это близко, потому что я служил в стройбате, я строил», - признался актер.

«Про вчера» - это сборник эссе о людях, причем иногда настолько разных, что вряд ли они еще где-то могли оказаться вместе. Такими же разными - вспоминает автор - были соседи в тувинской коммунальной квартире в три комнаты. В одной из них жил пятилетний Сергей Шойгу. Тогда ему казалось, что родители постоянно работали.

Каждый герой этой книги сыграл в жизни автора свою роль. Бывший председатель правительства Виктор Черномырдин и сибирский водитель, монтажник по прозвищу Антифриз и министр энергетики СССР. Подробно автор пишет о себе и людях в зоне катастроф - еще до создания МЧС.

На страницах книги - уникальные подробности событий, о которых раньше знали не многие. Например, что идея «минуты тишины» при спасении людей из-под завалов появилась в 1995 году - во время операции в Нефтегорске. В поселке произошло землетрясение почти восемь баллов.

«И вот тогда пришла простая, но очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику... и в первую же паузу-тишину больше двадцати точек услышали», - пишет Шойгу.

После первой же «минуты тишины», говорится в книге, были обнаружены 20 точек, где под завалами находились люди.

Сергей Шойгу начинал карьеру простым строителем. И еще до того, как стать главным спасателем России, построил в Сибири четыре промышленных завода. Книга переносит на застолье молодых строителей в Сибирском городке, а потом - в первые командировки - к местам страшных гуманитарных катастроф. Иллюстрация на обложке книги - тоже работа автора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:10 В стране и мире
Видео
«Про вчера»: в Москве состоялась презентация книги Сергея Шойгу
12:30 В стране и мире
Для посещения ночных клубов и баров в Москве потребуется регистрация с телефона
15:42 В стране и мире
Видео
Путин: проблема безработицы в России обостряется
14:29 В стране и мире
В Кремле прокомментировали допуск на рынок РФ предприятий из Украины
13:15 В стране и мире
Кабмин выделит 12 миллиардов рублей на новые места в школах
Популярное
Популярное
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.