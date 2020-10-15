«Мне это очень близко»: Гармаш о книге Шойгу «Про вчера»

Сегодня в Русском географическом обществе представили книгу «Про вчера» министра обороны РФ Сергея Шойгу. Это сборник из полусотни миниатюр - документальных рассказов. Существует также аудиоверсия книги, которую озвучил народный артист РФ Сергей Гармаш.

«Когда он вспоминает что-то об армии, то мне это очень близко, когда он вспоминает что-то о строительстве, просто употребляя какие-то строительные термины, мне это близко, потому что я служил в стройбате, я строил», - признался актер.

«Про вчера» - это сборник эссе о людях, причем иногда настолько разных, что вряд ли они еще где-то могли оказаться вместе. Такими же разными - вспоминает автор - были соседи в тувинской коммунальной квартире в три комнаты. В одной из них жил пятилетний Сергей Шойгу. Тогда ему казалось, что родители постоянно работали.

Каждый герой этой книги сыграл в жизни автора свою роль. Бывший председатель правительства Виктор Черномырдин и сибирский водитель, монтажник по прозвищу Антифриз и министр энергетики СССР. Подробно автор пишет о себе и людях в зоне катастроф - еще до создания МЧС.

На страницах книги - уникальные подробности событий, о которых раньше знали не многие. Например, что идея «минуты тишины» при спасении людей из-под завалов появилась в 1995 году - во время операции в Нефтегорске. В поселке произошло землетрясение почти восемь баллов.

«И вот тогда пришла простая, но очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили все: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику... и в первую же паузу-тишину больше двадцати точек услышали», - пишет Шойгу.

После первой же «минуты тишины», говорится в книге, были обнаружены 20 точек, где под завалами находились люди.

Сергей Шойгу начинал карьеру простым строителем. И еще до того, как стать главным спасателем России, построил в Сибири четыре промышленных завода. Книга переносит на застолье молодых строителей в Сибирском городке, а потом - в первые командировки - к местам страшных гуманитарных катастроф. Иллюстрация на обложке книги - тоже работа автора.