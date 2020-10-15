Нижегородские власти окажут материальную помощь семьям погибших в стрельбе

Власти Нижегородской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших во время стрельбы на остановке 12 октября.

Уточняется, что близкие родственники погибших получат по 200 тысяч рублей.

«Пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

Церемонии прощания и погребение погибших были проведены сегодня, 15 октября. На них присутствовали не только близкие жертв, но и жители поселка.

Напомним, что трагедия произошла в поселке Большеорловское. Неизвестный мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и прохожим, в результате чего три человека погибли, еще трое были госпитализированы.

На следующий день сотрудниками правоохранительных органов предполагаемый стрелок был найден мертвым.