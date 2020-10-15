Ученые выяснили, что коронавирус может вызвать потерю слуха

Британские эксперты обнаружили, что заражение COVID-19 может вызвать необратимую потерю слуха. Об этом пишет издание The Guardian.

Как отмечается в материале, ранее было неоднократно доказано, что коронавирус может оказать негативное влияние на органы вкуса и обоняния. Теперь исследователи из Университетского колледжа Лондона доказали влияние вируса и на органы слуха.

Открытие было сделано в ходе лечения от коронавируса 45-летнего пациента с хронической астмой. Исследователи сообщают, что лечение проходило с использованием аппарата ИВЛ и всех предписанных лекарств.

Спустя неделю после прохождения интенсивной терапии пациент начал слышать тиннитус - характерный звон в ушах, который является признаком нарушения слуха. Затем пациент полностью утратил слух в левом ухе. Исследователи подтверждают, что лекарства не могли оказать влияние на слух пациента. Дальнейшие изучение также подтвердило отсутствие заболеваний, которые могли бы повлиять на органы слуха.

Доктор Стефания Кумпа считает, что причиной глухоты может быть COVID-19. По ее мнению, вирус попал в клетки слуховых органов и вызвал их смерть. Также она не исключает, что попадание вируса во внутреннее ухо могло вызвать образование вещества цитокин, которое также может быть губительно для клеток.

Теперь британские врачи предпринимают все усилия для восстановления слуха пациента. Ссылаясь на результаты исследований, команда ученых советует врачам спрашивать пациентов о состоянии их слуха в ходе лечения и приступать к лечению в случае необходимости.