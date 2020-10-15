Президент Азербайджана заявил о взятии 40 населенных пунктов в Карабахе

За время боевых действий на территории Нагорного Карабаха азербайджанская армия взяла под контроль около 40 населенных пунктов. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что на данный момент под контролем Азербайджана находятся стратегические высоты по всем направлениям, пишет «Интерфакс».

Незадолго до этого Алиев опроверг информацию о присутствии наемников в Карабахе, поскольку ни одна страна не предоставила веских доказательств их присутствия.

Напомним, 9 октября в Москве состоялись переговоры главы МИД Азербайджана и Армении. Стороны договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября Ереван и Баку начали обвинять друг друга в провокациях.