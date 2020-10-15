Убить «Палача»: ветеран СВР об операции по ликвидации наместника Гитлера Эриха Коха

«Главный палач Украины и Крыма» - так справедливо называли наместника Адольфа Гитлера на территории от Балтийского до Черного моря рейхскомиссара Украины Эриха Коха, на руках которого - кровь миллионов людей, в том числе жертв Бабьего Яра. Несмотря на это, сам он панически боялся смерти и окружал себя многочисленной охраной, опасаясь покушений.

По этой причине он выбрал для своей резиденции провинциальный город Ровно, а не, к примеру, Киев. Убить Коха не смог даже легендарный советский разведчик Николай Кузнецов. По словам ветерана СВР России Георгия Санникова, коллеги которого непосредственно работали с разведчиком, подобраться к нацисту пытались много раз долгое время.

«Когда перед Кузнецовым была поставлена задача о его (Коха - прим. ред.) ликвидации, она оказалась неосуществимой», - вспоминает он.

Летом 1942 года в резиденцию рейхскомиссара в Ровно вошел Пауль Зиберт - под таким псевдонимом на оккупированной территории работал Кузнецов. Под предлогом желания получить разрешение на брак с украинской девушкой немецкого происхождения, разведчик попал на аудиенцию к Коху.

«Кох принял его как боевого офицера. Но никто не произвел глубокого обыска - просто попросили сдать оружие, и все. Но когда Кузнецов сделал движение рукой, опустив ее в карман, в полуметре от него раздвинулась шторка, из которой с оскалом высунулась овчарка. Он медленно вытащил руку с носовым платком и сделал вид, что использует его. Он понял, что ему не удастся вытащить пистолет - он не успеет ничего сделать», - рассказал Санников.

Впоследствии Кузнецов стремился всеми способами доказать свое бесстрашие, но добраться до Коха вновь ему так и не удалось.

За все совершенные злодеяния Коха в 1959 году приговорили к смертной казни в Польше, но приговор так и не был приведен в исполнение. «Главный палач» дожил в камере смертников до 90 лет, а умер лишь в 1986 году. Почему Коху сохранили жизнь? Самая популярная версия - Эрих знал, где спрятана знаменитая Янтарная комната. Было ли это так на самом деле? Как рейхскомиссар пытался выгородиться на суде? Смотрите программу «Наместник Гитлера. Тайна отложенной казни» из цикла «Секретные материалы с Андреем Луговым» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV.