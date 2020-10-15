Утечку на МКС намерены устранить с помощью поролона

Космонавтам на Международной космической станции (МКС) порекомендовали обклеить поролоном и скотчем место негерметичности в промежуточной камере российского модуля «Звезда», через которое может происходить утечка кислорода.

По словам специалиста Центра управления полетами, поролон необязательно должен быть по размеру отверстия, поскольку должно быть место, для просмотра.

«Задача поролона - создать "пузырь". При этом, трещину целиком не закрываем, должно быть место, чтобы посмотреть», - сказал он во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Незадолго до этого о нахождении предполагаемого места утечки воздуха на МКС доложил космонавт Анатолий Иванишин. Ситуация не угрожает экипажу и работе станции.