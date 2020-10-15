Минпромторг обновит список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации готовится обновить список легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Об этом сообщает ТАСС. Новый перечень будет представлен до 1 марта 2021 года.

«Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств» - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Действующее законодательство требует от владельцев автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей платить транспортный налог с коэффициентом 1,1, пока с момента выпуска машины не пройдет три года. Машины стоимостью более 5 миллионов и не старше пяти лет облагаются налогом в двойном размере, автомобили дороже 10 миллионов и не старше 10 лет - в тройном.