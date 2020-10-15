Соцработница из Уфы отстранена от работы за оскорбление детей

Соцработница из Уфы Адиля Нуруллина была отстранена от ведения педагогической деятельности в течение года. Такое решение вынес Калининский суд города Уфа, сообщает издание «360». Также суд обязал девушку выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.



Скандал в социальном приюте разгорелся в мае 2020 года. Тогда Адиля сняла видео, в котором оскорбляла детей, находившихся в приюте. Также девушка провоцировала детей на драки - по словам Нуруллиной, это показалось ей смешным.



После того, как руководство приюта узнало о произошедшем, Нуруллину отстранили от работы. В ее отношении было открыто уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.



Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она добавила, что последние несколько месяцев она не может спокойно выйти на улицу - ей угрожают неизвестные люди.