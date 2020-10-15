«Про вчера»: в Москве состоялась презентация книги Сергея Шойгу

В Москве состоялась презентация книги министра обороны РФ и президента Русского географического общества Сергея Шойгу. На мероприятии своими впечатлениями поделились те, кому уже удалось ознакомиться с содержанием труда - журналисты, актеры, общественные деятели.

Сборник под названием «Про вчера» - это более сотни рассказов о знаковых людях и событиях, которые происходили в жизни автора. На 320 страницах - истории разных периодов: Шойгу - инженера-строителя, Шойгу - политика, спасателя, военного министра, ученого.

Сегодня ровно в три часа дня по всей стране начались продажи книги. Купить ее можно в бумажном и электронном виде, а также в аудиоформате. Озвучил рукопись народный артист России Сергей Гармаш.