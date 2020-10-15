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В МВД России рассказали о новых штрафах для водителей в 2021 году

Алексей Курильченко
16:03 15.10.2020
Поправки в ПДД вступят в силу летом.
В МВД России рассказали о новых штрафах для водителей в 2021 году
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Министерство внутренних дел России разработало комплект поправок в Правила дорожного движения. Стадия общественных обсуждений поправок заканчивается 16 октября. 

Основные изменения коснутся правил, регулирующих технические проблемы, при наличии которых эксплуатация автомобиля запрещена. Ранее отсутствие подобного перечня лишало сотрудников ГИБДД возможности выписывать штрафы в случае выявления нарушений. Новые правила приведены в соответствие с Техническим регламентом таможенного союза о безопасности колесных средств.

Основные положения поправок касаются качества шин, установленных на автомобиле, а также их соответствия времени года и дорожным условиям. Также проверке подвергнутся фары и сигнальные огни. В перечне подробно описаны требования к тонировке стекол, работе стеклоочистителей, работе систем рулевого управления и тормозов.

Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года- об этом сообщает РБК - нарушения будут оформляться по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» (ч. 1. ст. 12.5 КоАП).

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