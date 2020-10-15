В стране и мире В небе над Лос-Анджелесом замечен неизвестный с реактивным ранцем Светлана Головина Ранее мужчина был замечен на территории аэропорта в сентябре этого года. © Фото: Boesl, dpa, Globallookpress В аэропорту Лос-Анджелеса члены экипажа одного из лайнеров сообщили о неизвестном мужчине в реактивном ранце. «Представляет собой реактивный ранец, летевший на высоте 6000 футов – около семи миль к северо-западу от Международного аэропорта», - сообщил транспортный журналист знакомый с ситуацией на странице в Twitter-аккаунте. По его словам, мужчина в небе над аэропортом был замечен уже второй раз. По итогам сентябрьских заявлений пилотов, Федеральным управление гражданской авиации США было назначено расследование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика