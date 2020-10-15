В стране и мире Опасный укол: в Москве осудили косметолога за смерть пациентки Светлана Головина В ходе расследования было установлено, что женщина не имеет медицинского образования и соответствующих лицензий. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости В Москве суд приговорил врача-косметолога к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, из-за инъекции которой скончалась пациентка. Уточняется, что смерть клиентки наступила от анафилактического шока, вызванного токсической дозой лидокаина. «Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"», - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Трагедия произошла летом прошлого года. В ходе расследования было установлено, что женщина оказалась лжекосметологом, поскольку не имеет медицинского образования и соответствующих лицензий, пишет ТАСС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика