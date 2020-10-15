Путин: проблема безработицы в России обостряется
Об этом президент заявил на встрече в формате видеоконференции с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tumisu, Pixabay
Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым заявил, что на данный момент проблема безработицы обостряется по всей России.
В частности, президент акцентировал внимание на высоком уровне безработицы в республике.
«Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», - сказал Путин.
В то же время глава государства отметил, что в Карачаево-Черкесии стабильно растет и промышленное, и сельскохозяйственное производство.