Культурные учреждения Москвы перевели на обязательные электронные билеты

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой вход во все культурные учреждения Москвы с 19 октября возможен только по электронным билетам. Соответствующий приказ был опубликован на сайте столичной мэрии.

Решение распространяется на все организации, подведомственные Департаменту культуры города.

«Обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме», - говорится в документе.

В то же время, при продаже online-билетов должна соблюдаться социальная дистанция в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от индивидуального посетителя или группы лиц.

Для крайних рядов и мест возле проходов дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство или «расстояние от других посетителей не менее 1,5 метров».