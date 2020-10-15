Специалисты МЧС провели санитарную обработку московских вокзалов за три дня

Пресс-служба МЧС России сообщила о том, что специалисты службы провели дезинфекцию шести вокзалов Москвы в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» за текущую неделю провел специальную обработку шести вокзальных комплексов Москвы» - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что санитарная обработка Курского и Белорусского вокзалов состоялась 13 октября. На следующий день была произведена обработка Киевского и Савеловского вокзалов. Ярославский и Казанский вокзалы были обработаны 15 октября. В пресс-службе отметили, что для обработки использовались бензиновые распылители со специальным дезинфицирующим раствором.

Процесс дезинфекции вокзалов был проведен в рамках масштабных работ по санитарной обработке социально значимых объектов страны в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.