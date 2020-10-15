Госдума поддержала новые правила посещения ночных заведений в Москве

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин считает новые правила посещения ночных заведений в Москве «абсолютно правильной мерой». Об этом он сообщил в беседе с агентством RT.

Он также отметил, что в подобных заведениях зачастую нарушаются меры предосторожности - посетители не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски.

«Я считаю, что эти планомерные меры очень поступательны, постепенны. И они в полной мере соответствуют складывающейся ситуации. Я думаю, что эти решения — не просто суждения какого-то отдельного человека, а это есть результат серьёзного анализа складывающейся ситуации с учётом мнения экспертов, специалистов» - отмечает Говорин.

Система регистрации по номеру телефона позволяет оперативно оповестить всех посетителей в случае выявления инфекции. При выявлении зараженного люди получат уведомление о том, что находятся в зоне риска и им следует оперативно пройти третирование на заражение COVID-19.