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Москвичей предупредили о мокром снеге и резком похолодании на выходных

Ирина Кисленко
15:36 15.10.2020
Понижение температуры произойдет резко, сразу на 12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

На предстоящих выходных ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Понижение температуры произойдет резко, сразу на 12 градусов. По мнению эксперта, сейчас погода возвращается к «нормальным» температурным значениям.

Уже в пятницу температура опустится до 5,8 градусов. В субботу ночью ожидается около 0, - 2 градусов, днем максимальное значение составит 4, 5 градусов. Такая же температура ожидается в воскресенье и начале следующей недели.

«Такое изменение температуры покажется сильным похолоданием, а на самом деле, погода возвращается к своим нормальным значениям. Температурный фон в Москве и в субботу и воскресенье будут около 0, а дневные всего-то 4,5 градусов. Такой температурный режим и должен быть в Москве и отдельных областях», - отметил Роман Вильфанд.

Также известно, что на выходных ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега и дождя. Повышается вероятность высокого скольжения на дорогах, добавил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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