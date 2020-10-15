По факту перестрелки в Волгограде СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации по Волгоградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

Ранее, утром 15 октября, сотрудники ФСБ ликвидировали двух членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, которые планировали совершение терактов в Волгограде.

Сотрудники ФСБ попытались задержать террористов, однако те оказали сопротивление. Оба боевика были нейтрализованы. Помимо Волгограда, участники группировки были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.

На месте перестрелки были обнаружены боеприпасы, оружие, взрывчатка и карта Волгограда, с отмеченными местами проведения терактов. В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная в РФ.