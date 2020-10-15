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Кристина Асмус заразилась коронавирусом

Валентина Пескова
01:48 15.10.2020
Актриса сообщила в соцсети о серьезной температуре, в связи с чем к ней домой дважды приезжали врачи скорой помощи.
Кристина Асмус заразилась коронавирусом
© Фото: АГН Москва Global Look Press

Актриса Кристина Аcмус сообщила поклонникам новость о том, что у нее диагностировали COVID-19. Как написала 32-летняя Асмус в Instagram, температура выше 39 градусов у нее держалась на протяжении трех дней.

«Три дня были прям жесткими - температура выше 39. Ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась», - поделилась актриса нашумевшего фильма «Текст».

Сейчас Кристина находится дома и ждет очередного визита медицинского специалиста. Температура у нее держится на уровне 37,9.

«Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела. И голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома», - продолжила Асмус.

Актриса призвала поклонников не забывать, что каждый из них может заразиться коронавирусом, поэтому нужно обязательно носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию. А если кто-то уже почувствовал первые признаки недомогания, то нужно никуда не ходить и ни с кем не контактировать.

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