В Кремле прокомментировали допуск на рынок РФ предприятий из Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение о допуске на российский рынок трех украинских предприятий.

«Это демонстрирует конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение, которое, как вы знаете, было сделано одним из руководителей блока "За жизнь" Медведчуком, когда он был здесь», - заявил Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин дал согласие на разрешение трем украинским предприятиям доступа к рынку России. Речь идет о производствах, ориентированных на экспорт в РФ: компании «Брацлав», Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.

Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатом Верховной рады Украины, главой партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Президент подчеркнул, что в России рады тому, что на Украине есть силы, занимающие позицию по восстановлению отношений. Путин заявил, что РФ со своей стороны готова содействовать данному процессу.