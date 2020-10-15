В стране и мире Путин пообещал посетить Карачаево-Черкессию Алексей Курильченко Приглашение российскому лидеру передал руководитель республики Рашид Темрезов. © Фото: Пресс-служба Президента РФ В ходе встречи в формате видеоконференции, руководитель республики Карачево-Черкессии Рашид Темрезов предложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину посетить регион. «Мы, согласно Вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие Республики, и хотел бы Вас пригласить посетить Карачаево-Черкесскую Республику, когда у Вас будет такая возможность» - сообщил Темерзов. Владимир Путин поблагодарил Темерезова за приглашение и пообещал обязательно посетить Карачаево-Черкессию. По словам российского лидера, он бывает в республике довольно редко, но всегда приезжает туда с большим удовольствием и с интересом следит за ее развитием. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика