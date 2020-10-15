Путин пообещал посетить Карачаево-Черкессию
Приглашение российскому лидеру передал руководитель республики Рашид Темрезов.
© Фото: Пресс-служба Президента РФ
В ходе встречи в формате видеоконференции, руководитель республики Карачево-Черкессии Рашид Темрезов предложил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину посетить регион.
«Мы, согласно Вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие Республики, и хотел бы Вас пригласить посетить Карачаево-Черкесскую Республику, когда у Вас будет такая возможность» - сообщил Темерзов.
Владимир Путин поблагодарил Темерезова за приглашение и пообещал обязательно посетить Карачаево-Черкессию. По словам российского лидера, он бывает в республике довольно редко, но всегда приезжает туда с большим удовольствием и с интересом следит за ее развитием.