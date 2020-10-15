Путин подписал закон о запрете членства в ОП для депутатов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий депутатам всех уровней становиться членами общественных палат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в статью 7 закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Ранее запрет распространялся только на депутатов, замещающих государственные должности. На депутатов, которые не являются государственными служащими, запрет не действовал. Теперь закон действует на всех представителей правительства.

Ранее сообщалось, что законопроект был принят Государственной думой в первом чтении летом этого года.