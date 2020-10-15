В сервисе Zoom улучшат защиту пользователей

В популярный видеосервис Zoom для улучшения защиты пользователей добавят функцию сквозного шифрования данных.

Как сообщается на сайте Zoom, нововведение еще сильнее обезопасит пользователей от взлома во время видеозвонков. Пока функция будет проходить тестирование – в течение 30 дней от работающих с сервисом ждут обратной связи по новинке.

По данным газеты «Коммерсантъ», Zoom вошел в пятерку самых загружаемых приложений у россиян во время самоизоляции. Также там оказались TikTok, «Госуслуги», WhatsApp.