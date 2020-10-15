Ежа-альбиноса нашли на мусорном предприятии в Ульяновске

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО обнаружили ежа при сортировке отходов. Его нашли в картонной коробке на конвейерной ленте.

«Как еж оказался среди коммунальных отходов, никто не знает. Он не похож на обычного лесного ежа, скорее всего, он был декоративным домашним питомцем», - прокомментировал директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев.

Он также рассказал, что для нового гостя уже выделили место, еж будет находиться под присмотром. Пока он временно проживает на базе комплекса.