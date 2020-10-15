В стране и мире Коронавирус Мадуро заявил о старте испытаний вакцины «Спутник V» в Венесуэле Анна Берестовая В клинических испытаниях примут участие сын и сестра лидера государства. © Фото: Sputnik, РИА Новости Клинические испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в РФ, стартовали на территории Венесуэлы. Соответствующую информацию сообщил президент страны Николас Мадуро. Глава государства указал, что в тестировании вакцины, созданной НИЦЭМ имени Гамалеи и Минобороны РФ, уже готовы принять участие две тысячи добровольцев. В испытаниях поучаствуют сын лидера Венесуэлы и его сестра. Сам Николас Мадуро планирует привиться в период массовой вакцинации. Первая партия препарата «Спутник V» прибыла в страну в пятницу, таким образом реализовав заключенные ранее договоренности министерств здравоохранения России и Венесуэлы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика