Мадуро заявил о старте испытаний вакцины «Спутник V» в Венесуэле
В клинических испытаниях примут участие сын и сестра лидера государства.
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Клинические испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в РФ, стартовали на территории Венесуэлы. Соответствующую информацию сообщил президент страны Николас Мадуро.
Глава государства указал, что в тестировании вакцины, созданной НИЦЭМ имени Гамалеи и Минобороны РФ, уже готовы принять участие две тысячи добровольцев.
В испытаниях поучаствуют сын лидера Венесуэлы и его сестра. Сам Николас Мадуро планирует привиться в период массовой вакцинации.
Первая партия препарата «Спутник V» прибыла в страну в пятницу, таким образом реализовав заключенные ранее договоренности министерств здравоохранения России и Венесуэлы.