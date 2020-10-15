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Кремль: Россия продолжает контакты с Киргизией, где сегодня подал в отставку президент

Алексей Курильченко
13:48 15.10.2020
В правительстве считают важным совершить любые действия для стабилизации обстановки в Бишкеке.
Кремль: Россия продолжает контакты с Киргизией, где сегодня подал в отставку президент
© Фото: Эркин Садыков, РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. По его словам, в данном случае не стоит давать оценку действиям президента Киргизии «основываясь на эмоциональных критериях».

«Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло» - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Также сообщается, что Россия временно приостановила финансовую помощь Киргизии - до стабилизации обстановки в стране. Песков считает, что на данный момент в республике нет правительства как такового и следует дождаться, пока все ведомства и организации возобновят свою работу.

Ранее президент Киргизии объявил о своей отставке на фоне протестов из-за недовольства результатами парламентских выборов. После этого митингующие выдвинули требование о роспуске парламента

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