В стране и мире Путин поручил внепланово проверять питание школьников Кирилл Васин Первый доклад по поручению президент ожидает до 15 ноября. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress По итогам совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору внепланово проверять школы и их поставщиков продуктов для обеспечения качественного питания детей. «Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», - сообщается на сайте Кремля. Первый доклад по поручению президент ожидает до 15 ноября, в дальнейшем это нужно будет делать ежеквартально. Ответственной назначена глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика