Путин поручил внепланово проверять питание школьников
Первый доклад по поручению президент ожидает до 15 ноября.
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По итогам совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору внепланово проверять школы и их поставщиков продуктов для обеспечения качественного питания детей.
«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», - сообщается на сайте Кремля.
Первый доклад по поручению президент ожидает до 15 ноября, в дальнейшем это нужно будет делать ежеквартально. Ответственной назначена глава Роспотребнадзора Анна Попова.