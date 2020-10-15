Американская рок-группа провела концерт в защитных пузырях

Американская рок-группа The Flaming Lips провела в штате Оклахома необычный концерт. Музыканты и зрители находились в защитных пузырях. Об этом сообщает издание NME.

По словам музыкантов, использование таких пузырей - это творческий способ провести концерт во время пандемии COVID-19. Многие зрители отметили, что подобную идею можно использовать и для будущих концертов после пандемии - внутри пузыря никто не задевает и не толкает локтями.

«Я думаю, что своего рода дилемма заключается в том, что люди не знают что делать: ждать, когда все вернется на круги своя или начинать строить планы. «Как выглядит будущее?» «Каково будущее концертов?» - сообщает вокалист группы Койн Вейн.

Музыканты считают, что такие пузыри позволят вернуть музыкальную индустрию к жизни. Из-за пандемии музыканты серьезно пострадали - концерты отменяются, студии звукозаписи закрыты. Внутри пузырей достаточно воздуха, уверяют рок-музыканты - можно дышать несколько часов.