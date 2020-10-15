В Минздраве рассказали, когда планируется массовая вакцинация россиян от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде РСПП заявил, что массовая поставка вакцин от COVID-19 планируется в последних числах ноября или в декабре.

«Планируем более массовую поставку вакцин либо последние числа ноября, либо декабрь», - отметил Мурашко.

Также он заявил, что уже началась вакцинация силовиков и медицинских работников.

Ранее Мурашко отметил, что у почти 11% госпитализированных с коронавирусом в стране болезнь протекает тяжело. Помимо прочего, по его словам, почти 66% инфицированных проходят амбулаторное лечение.