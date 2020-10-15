Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Минздраве рассказали, когда планируется массовая вакцинация россиян от коронавируса

Кирилл Васин
13:31 15.10.2020
Также Мурашко заявил, что уже началась вакцинация силовиков и медицинских работников.
В Минздраве рассказали, когда планируется массовая вакцинация россиян от коронавируса
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде РСПП заявил, что массовая поставка вакцин от COVID-19 планируется в последних числах ноября или в декабре.

«Планируем более массовую поставку вакцин либо последние числа ноября, либо декабрь», - отметил Мурашко.

Также он заявил, что уже началась вакцинация силовиков и медицинских работников.

Ранее Мурашко отметил, что у почти 11% госпитализированных с коронавирусом в стране болезнь протекает тяжело. Помимо прочего, по его словам, почти 66% инфицированных проходят амбулаторное лечение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:15 В стране и мире
Кабмин выделит 12 миллиардов рублей на новые места в школах
12:30 В стране и мире
Для посещения ночных клубов и баров в Москве потребуется регистрация с телефона
11:04 В стране и мире
Видео
Президент Киргизии принял решение уйти в отставку
10:58 В стране и мире
Видео
Найдено предполагаемое место утечки воздуха на МКС
10:20 В стране и мире
В России проведено более 52 миллионов тестов на COVID-19
Популярное
Популярное
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.