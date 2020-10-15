Кабмин выделит 12 миллиардов рублей на новые места в школах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 12 миллиардов рублей на создание новых школьных мест в четырех регионах России. Об этом он сказал на открытии заседания Кабинета министров в четверг.

Средства будут направлены в четыре региона. Среди них Мишустин отметил Бурятию, Дагестан и Чечню. По словам премьер-министра, в данных регионах проблема стоит особо остро - из-за нехватки мест школьники вынуждены учиться в три смены. Четвертым регионом станет Ингушетия - там трехсменное обучение уже ликвидировано, однако до сих существует проблема с нехваткой мест.

«За счет перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 миллиардов рублей» - сообщил Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость ликвидации третьей смены в школах, что позволит каждому ребенку страны учиться в хороших условиях. Именно для этого строятся новые школы и создаются новые места.