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Кабмин выделит 12 миллиардов рублей на новые места в школах

Алексей Курильченко
13:15 15.10.2020
Новые места будут созданы в четырех регионах России, где особенно остро ощущается нехватка мест.
Кабмин выделит 12 миллиардов рублей на новые места в школах
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 12 миллиардов рублей на создание новых школьных мест в четырех регионах России. Об этом он сказал на открытии заседания Кабинета министров в четверг.

Средства будут направлены в четыре региона. Среди них Мишустин отметил Бурятию, Дагестан и Чечню. По словам премьер-министра, в данных регионах проблема стоит особо остро - из-за нехватки мест школьники вынуждены учиться в три смены. Четвертым регионом станет Ингушетия - там трехсменное обучение уже ликвидировано, однако до сих существует проблема с нехваткой мест.

«За счет перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 миллиардов рублей» - сообщил Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость ликвидации третьей смены в школах, что позволит каждому ребенку страны учиться в хороших условиях. Именно для этого строятся новые школы и создаются новые места.

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