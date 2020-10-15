Попова призвала предпринимателей соблюдать требования безопасности в условиях пандемии COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом она сообщила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

«Я хочу обратиться к бизнесу с тем, что все в наших руках, в руках тех, кто управляет коллективами. Если требования будут соблюдаться, то ничего кардинально менять не надо будет, никаких мер по блокированию [предприятий], разъединению [коллективов] предпринимать не надо будет», - сообщила Попова.

По ее словам, если руководителям не удастся убедить своих работников следовать правилам безопасности, это может вынудить правительство ввести строгие меры по отношению к нарушителям.

На данный момент Роспотребнадзор уже разработал алгоритм действий, который позволит предотвратить рост заболеваемости среди работников всех отраслей промышленности. Также Попова подчеркнула, что не стоит исключать вероятность возникновения новых очагов заболеваемости из-за нарушения правил безопасности. Такое развитие событий «нельзя упускать из поля зрения».