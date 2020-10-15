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МИД РФ заявил о невозможности дальнейшего участия России в консультациях с Австралией и Нидерландами по МН17

Кирилл Васин
13:01 15.10.2020
В российском внешнеполитическом ведомстве возложили ответственность за срыв консультаций на Нидерланды и их позицию по отношению к РФ.
МИД РФ заявил о невозможности дальнейшего участия России в консультациях с Австралией и Нидерландами по МН17
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

МИД РФ заявил о невозможности дальнейшего участия России в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам крушения рейса МН17 на юго-востоке Украины в 2014 году.

В российском внешнеполитическом ведомстве возложили ответственность за срыв консультаций на Нидерланды и их позицию по отношению к РФ.

«В конечном итоге, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве назвали расследования Нидерландов по делу «предвзятыми, поверхностными и политизированными». В МИД отметили, что РФ готова продолжить работу с компетентными органами Нидерландов, включая вопрос незакрытия Украиной воздушного пространства в небе над Донбассом.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

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