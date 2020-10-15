Зеленский назвал второй вопрос для украинцев
Всего гражданам предстоит ответить на пять подобных вопросов.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй вопрос, на который предстоит ответить жителям страны на местных выборах 25 октября.
«Вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?», - отметил Зеленский в обращении в своем паблике.
До этого Зеленский назвал первый вопрос, который заключается в возможном введении пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо больших масштабах.
Всего гражданам предстоит ответить на пять подобных вопросов. Местные выборы в стране назначены на 25 октября. Они не пройдут на территориях ЛНР и ДНР.