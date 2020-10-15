ФСБ пресекла деятельность террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Волгограде

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, ее члены планировали теракты в Волгограде.

Их действия координировали из Сирии. Атаки планировалось совершать на здания органов власти, места проживания российских военнослужащих, а также на предприятия.

При задержании оперативниками ФСБ главарь ячейки и его сообщник, пытаясь извлечь необходимые им инструменты для совершения терактов из тайника, оказали сопротивление и были нейтрализованы.

На месте происшествия и по адресам жительства членов группировки были изъяты оружие, боеприпасы, химические составляющие и поражающие элементы к взрывным устройствам, религиозная литература и карта города с местами планируемых атак.

Также, помимо Волгограда, другие участники группировки задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе. Следственные мероприятия продолжаются. Об этом сообщили в ФСБ.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная в РФ.