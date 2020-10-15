Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ пресекла деятельность террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Волгограде

Кирилл Васин
12:59 15.10.2020
При задержании был нейтрализован главарь ячейки и его сообщник.
© Видео: ФСБ © Фото: ФСБ

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, ее члены планировали теракты в Волгограде.

Их действия координировали из Сирии. Атаки планировалось совершать на здания органов власти, места проживания российских военнослужащих, а также на предприятия.   

При задержании оперативниками ФСБ главарь ячейки и его сообщник, пытаясь извлечь необходимые им инструменты для совершения терактов из тайника, оказали сопротивление и были нейтрализованы.

На месте происшествия и по адресам жительства членов группировки были изъяты оружие, боеприпасы, химические составляющие и поражающие элементы к взрывным устройствам, религиозная литература и карта города с местами планируемых атак.

Также, помимо Волгограда, другие участники группировки задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе. Следственные мероприятия продолжаются. Об этом сообщили в ФСБ.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:15 В стране и мире
Кабмин выделит 12 миллиардов рублей на новые места в школах
12:30 В стране и мире
Для посещения ночных клубов и баров в Москве потребуется регистрация с телефона
11:04 В стране и мире
Видео
Президент Киргизии принял решение уйти в отставку
10:58 В стране и мире
Видео
Найдено предполагаемое место утечки воздуха на МКС
10:20 В стране и мире
В России проведено более 52 миллионов тестов на COVID-19
Популярное
Популярное
СМИ: Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.