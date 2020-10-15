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Для посещения ночных клубов и баров в Москве потребуется регистрация с телефона

Кирилл Васин
12:30 15.10.2020
Данное требование вводится с 19 октября.
Для посещения ночных клубов и баров в Москве потребуется регистрация с телефона
© Фото: Thomas Frey, imagebroker.com, Globallookpress

Для того, чтобы посетить ночной клуб, бар, дискотеку или подобные заведения, работающие с 00.00 до 06.00, в Москве с 19 октября потребуется регистрация с мобильного телефона.

«С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Также в соответствующем указе столичного градоначальника сообщается, что QR-код либо код для направления сообщений на указанный номер должны получить и организации или предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность. Данные коды должны быть размещены на входе в развлекательное заведение.

Отдельно в указе сообщается о дополнении требования для компаний по удаленке: если сведения о сотрудниках, отправленных на удаленный режим работы, не меняются, еженедельно предоставлять такие сведения больше не нужно.

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