В МЧС создали мобильного помощника

Специалисты Информационного-аналитического центра МЧС России разработали мобильное приложение, которое может выполнять функции личного помощника.

По словам представителей МЧС, данное приложение позволит быстро сориентироваться в случае чрезвычайной ситуации и найти необходимую информацию. Также в приложении доступна возможность вызова службы спасения и определение геолокации.

В приложении пользователь может изучить полезные статьи на тему безопасности. На данный момент разработано шесть интерактивных рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания».

В дальнейшем специалисты МЧС планируют поддерживать приложение и дополнять его новыми функциями - планируется добавить новостную ленту и онлайн-информирование о погодных явлениях. Приложение «МЧС России» успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.