Байден назвал «позором для США» поведение Трампа на дебатах

Поведение действующего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа во время первых дебатов в преддверии предстоящих выборов стало позором для страны в целом. Таким образом высказался кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Политик понадеялся, что зрители, наблюдающие за дебатами, обратят внимание на предлагаемые каждым кандидатом решения актуальных проблем.

Байден также отметил, что им с Трампом следовало бы давать возможность говорить только в специальное ограниченное время для ответов

Джо Байден и Дональд Трамп уже встретились на первых дебатах, которые сразу же обозначили как самые скандальны за всю историю голосований. Действующий президент неоднократно перебивал речь оппонента, а также спорил с находящимися на месте журналистами.

Следующая встреча Трампа и Байдена должна пройти 15 октября в Майами.