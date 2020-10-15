На МКС вышла из строя система получения кислорода

На российском сегменте МКС произошла поломка системы получения кислорода. Информацию о нарушении работы аппаратуры сообщили находящиеся на станции космонавты во время переговоров с Землей, транслируемых NASA.

По словам членов российского экипажа, из строя вышла «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

На случай подобных ситуаций, которые ранее уже случались на Международной космической станции, предусмотрены запасы кислорода.

Ранее на территории российского сегмента была обнаружена слабая утечка воздуха, предположительной причиной которой является большая изношенность резиновых уплотнений стыковочного узла модуля.