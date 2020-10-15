В стране и мире Роскосмос: поломка системы подачи кислорода не угрожает жизни экипажа Алексей Курильченко На МКС имеется достаточный запас кислорода на случай внештатных ситуаций. © Фото: Роскосмос Представители корпорации «Роскосмос» сообщили, что поломка системы подачи кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте МКС не угрожает жизни экипажа, сообщает RT. «Сегодня экипаж экспедиции МКС-63 под руководством главной оперативной группы управления полетом проведет восстановительные работы в модуле и включит систему», — заявили в пресс-службе корпорации. Также сообщается, что дублирующая система, расположенная в американском сегменте станции, работает в штатном режиме. О поломке стало известно в ходе переговоров экипажа станции со специалистами на Земле. Ранее на МКС прибыл новый российско-американский экипаж, который должен осуществить устранение утечки воздуха в российском модуле «Звезда». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика