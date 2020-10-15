Россиян предупредили о магнитной буре

В Росгидромете сообщили, что, по данным Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова Росгидромета, с 20 по 29 октября на Земле ожидаются магнитные бури.

По предварительным данным, слабое возмущение стоит ждать с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября, 25-го и 26-го числа возможна магнитная буря умеренной силы. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил москвичам, когда стоит ждать снега. По его словам, осадки если и будут, то создадут лишь временный покров.