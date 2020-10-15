Подозреваемый в убийстве школьницы задержан в Домодедово

Правоохранительные органы задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Домодедово.

По предварительным данным следствия, мужчина ночью проводил время со школьницей на лавочке в городском сквере. Между ними возник конфликт, после чего молодой человек изнасиловал и убил девушку, позже скинув ее тело в канализацию.

Подозреваемый показал, где спрятал тело, на допросе признал свою вину и сообщил обстоятельства произошедшего. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУ СК РФ.