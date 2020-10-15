Ученые рассказали, что происходит с человеческим мозгом после смерти

Ученые из института штата Мичиган провели исследование, которое позволило выяснить, какие процессы происходят в мозге человека после смерти. Об исследовании сообщило издание Express.

Для проведения эксперимента использовались лабораторные крысы. Ученые искусственно вызвали у них остановку сердца и изучали мозговую активность в течение 30 секунд. Эксперимент подтвердил, что спустя непродолжительное время после смерти организма, в мозгу происходят активные процессы, которые раньше описывались как околосмертные переживания.

Подобные переживания вызывали большое внимание ученых. Люди, которые по какой-либо причине спасались от смерти, сообщали о том, что видели воспоминания и «свет в конце тоннеля». Теперь ученые точно установили, что данные видения вызваны активными биохимическим процессами в мозге, происходящими перед смертью.