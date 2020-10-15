После отставки президента Киргизии сторонники Жапарова выдвинули требование о роспуске парламента

Сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, митингующие возле гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке, выдвинули новое требование после отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Теперь их цель - отставка правительства.

Издание «Спутник» сообщает, что, согласно Конституции Киргизии, при досрочном уходе президента с должности его обязанности должен выполнять спикер парламента - на данный момент им является Канат Исаев, он был избран на эту должность несколько дней назад.

Ранее Жээнбеков подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения до 21 октября и подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова. Новым премьер-министром Киргизии стал Садыр Жапаров. Центральная избирательная комиссия Киргизии уже сообщила, что назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября.