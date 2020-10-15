В стране и мире Под Самарой с почестями перезахоронили останки павшего в Великую Отечественную пилота «Ил-2» Валентина Пескова В траурной церемонии приняли участие родственники военнослужащего, юнармейцы, жители и гости поселка Сукаевка. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Останки пилота «Ил-2» 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания, перезахоронили с воинскими почестями в Самарской области. Церемония прощания с красноармейцем прошла на кладбище поселка Сукаевка и сопровождалась оружейным салютом. Останки самолета пилота были обнаружены поисковиками в Краснодарском крае в районе урочища Медвежья щель на горе Рябкова. В нем были найдены и идентифицированы останки пилота - Габдуллы Тухватуллина. В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие ЦВО, родственники красноармейца, юнармейцы, жители и гости поселка Сукаевка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика