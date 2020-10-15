Под Самарой с почестями перезахоронили останки павшего в Великую Отечественную пилота «Ил-2»
Останки пилота «Ил-2» 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания, перезахоронили с воинскими почестями в Самарской области.
Церемония прощания с красноармейцем прошла на кладбище поселка Сукаевка и сопровождалась оружейным салютом.
Останки самолета пилота были обнаружены поисковиками в Краснодарском крае в районе урочища Медвежья щель на горе Рябкова. В нем были найдены и идентифицированы останки пилота - Габдуллы Тухватуллина.
В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие ЦВО, родственники красноармейца, юнармейцы, жители и гости поселка Сукаевка.